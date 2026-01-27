Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, basın işletmelerinin kredi ve teminat imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Basın İlan Kurumu (BİK) ile Kredi Garanti Fonu AŞ (KGF), basın işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla iş birliğine gitti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da katıldığı iş birliği protokolü imza töreni, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. İletişim Başkanı Duran, törende yaptığı konuşmada, Basın İlan Kurumu ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan kredi işbirliği protokolünün, basın sektörü açısından finansa erişimi kolaylaştıracağını söyledi.

İletişim Başkanı Duran, protokol kapsamındaki desteklerden, resmi ilan ve reklam yayımlayan 2 binin üzerindeki gazete, dergi ve internet haber sitesinin faydalanacağını, süreli yayınların finansman ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bu protokolün, 7,5 milyar lira tutarında kefalet programını kapsadığını bildirdi. Basın kuruluşlarının nakdi krediler için 6 ay geri ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar, gayri nakdi krediler için ise 48 aya kadar bu imkandan yararlanabileceğini belirten Duran, "Bu finansal kolaylığın temel amacı basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, yerel ve ulusal medyamızın sürdürülebilirliği ve gazeteciliğin nitelikli icrasıdır. Bunun finansla yakından alakalı olduğu açıktır" diye konuştu.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi ve basının önemli bir aktör olarak etkin rol üstlenmesi amacıyla bu kredinin basın kuruluşlarına sunulduğunu ifade etti. Bu protokolle sağlanan kredi ve teminat imkanlarının, basın kuruluşlarının hem mevcut mali sorumluluklarını sağlıklı şekilde yönetmelerine hem de orta ve uzun vadeli plan yapmalarına imkan tanıyacağını kaydeden Duran, "İş birliğinin basın kuruluşlarını kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine, insan kaynağına yatırım yapmalarına ve sektörde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bugünkü protokol, basınımızın uzun vadede ayakta durması ve kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımının somut bir adımıdır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran, Basın İlan Kurumunun, 1961'den bu yana basın kurumları için adeta can simidi olduğunu, özellikle yerel ve bölgesel basın kuruluşlarının varlığını sürdürebilmesinde resmi ilan ve reklamların büyük önem taşıdığını söyledi.

2026 yılı için 7,5 milyarlık kefalet limiti

BİK görev alanındaki resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip 2 binin üzerinde süreli yayını ilgilendiren ve 5 yıllık süreyi kapsayan protokole göre, basın işletmeleri tarafından BİK ve bankalardan talep edilecek kredilerde kefaleti KGF üstlenecek. Bu kapsamda, 2026 yılı için süreli yayınlara toplam 7,5 milyar TL kefalet limiti belirlendi.

İş birliğiyle, basın işletmelerinin KGF kefaletiyle bankalardan doğrudan nakdi kredi kullanım imkanı sunuldu. Basın işletmelerinin bankalardan kullanacağı 3,75 milyon TL'ye kadar nakdi krediye KGF tarafından 3 milyon TL'ye kadar kefalet sağlanacak. Krediler azami 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kullanılabilecek.