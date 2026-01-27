Basın Örgütlerinden Sansüre Tepki - Son Dakika
Basın Örgütlerinden Sansüre Tepki

27.01.2026 15:36
Gazetecilere yönelik sansür ve sosyal medya engellerine karşı basın meslek örgütleri ortak açıklama yaptı.

(ANKARA) - Basın meslek örgütleri, gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik artan sansür ve sosyal medya engellemelerine karşı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu uygulamaların yalnızca basını değil, doğrudan toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşma hakkını hedef aldığı ifade edildi. 32 yayıncıya ait toplam 39 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği belirtilen açıklamada, engellenen hesapların toplam 640 bin takipçiye sahip olduğu, paylaşımların ise 232 milyon görüntülenme aldığı kaydedildi.

Haber-Sen, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS), Bağımsız Veri Gazeteciliği Platformu'nun verilerine işaret ettiği yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta 32 yayıncıya ait toplam 39 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Engellenen hesapların 23'ünün gazetecilere, 16'sının ise ajans, gazete ve televizyon kanallarına ait olduğu belirtildi.

Erişim engeli getirilen gazeteciler arasında Neşe İdil, Amed Dicle, Roni Aydın Dere, Yasin Kobulan, Memed Drews, Doğan Cihan, Rawin Sterk, Dilan Babat, Erdal Er, Nedim Türfent, Ruşen Takva, Elif Aydoğmuş, Emre Orman ve Arzu Demir'in de bulunduğu aktarıldı.

Yeni Yaşam Gazetesi, Mezopotamya Ajansı, Jinnews, ETHA, Özgür Gelecek Gazetesi, Ajansa Welat ve Medya Haber TV gibi çok sayıda yayın organının sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. Mezopotamya Ajansı'nın Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 6 farklı hesabıyla en fazla engellenen yayıncı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, engellenen hesapların toplam 640 bin takipçiye sahip olduğu, paylaşımlarının ise 232 milyon görüntülenmeye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

"Özgür basın susturulduğunda gerçekleri öğrenme hakkı da ortadan kalkar"

Basın örgütleri, gazetecilerin haber faaliyetleri nedeniyle soruşturmalara maruz kalmasının, yayın yasakları ve ekonomik baskılarla birlikte toplumu susturmaya yönelik uygulamalar olduğuna dikkati çekerek, "Özgür basın susturulduğunda toplumun gerçekleri öğrenme hakkı da ortadan kalkar. Basının görevi iktidarları övmek değil, kamu yararı doğrultusunda denetlemek ve gerçekleri görünür kılmaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yetkililere anayasal haklara ve evrensel basın özgürlüğü ilkelerine saygı çağrısı yapılırken, kamuoyu da özgür basına sahip çıkmaya davet edildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Örgütlerinden Sansüre Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:53
15:47
15:40
15:28
14:43
14:39
