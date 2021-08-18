Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu - Son Dakika

Bu da yeni moda! Cimilli İbo'nun cenazesinde çirkin görüntüler

İlçeye bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda önceki gece saatlerinde iddiaya göre, eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle İkranur Türksoy'u (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Berat A.'nın ardından ev sahibi Osman Ç. de gözaltına alındı. Berat A.'nın, emniyette verdiği ifadesinde, tüfeği temizlerken birden ateş alarak, Türksoy'a isabet ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Osman Ç.'nin ise olay sırasında evde olduğunu ancak Türksoy'un ölümüyle ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat A. ve Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İkra Nur Türksoy'un cenazesinin ise yarın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

KAZARA VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Cinayet şüphelisi B.A. emniyetteki sorgusunda pompalı tüfeği eline alıp oynadığı sırada tüfeğin ateş aldığını ve İkranur'u tanımadığını söyledi.