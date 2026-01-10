Başkale\'de 1510 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 1510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 1510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.