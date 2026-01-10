Başkale\'de 24 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde bir adreste 24 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Esenyamaç Mahallesi'ne bağlı Nenehatun mezrasında bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 24 kilogram eroin ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
