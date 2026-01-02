Başkale\'de Buzlanma Kazası

Van'ın Başkale ilçesinde otomobil buzlanma etkisiyle kontrolden çıkıp şarampole düştü.
Edinilen bilgiye göre, Başkale'ye bağlı Albayrak Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Albayrak köprüsünde virajlı yolda buzlanmanın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada, yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
