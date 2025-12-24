Van'ın Başkale ilçesinde Aile Destek Merkezlerinin (ADEM) kurslarına katılan kadınların hazırladığı ürünler sergilendi.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunda düzenlenen sergide, ilçenin dört mahallesinde Kaymakamlığa bağlı faaliyet gösteren merkezlerdeki kursiyerlerin ürünleri yer aldı.
Serginin açılışını yapan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, katılımcılara ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Erdoğan, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.
Kursiyerlere belgelerinin takdim edildiği sergi iki gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.
Açılış programına İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, İlçe Emniyet Müdür Vekilli Murat Özdemir, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Başkale'de Kadın Ürünleri Sergilendi
