Başkale Kaymakamı Solak'tan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Solak, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Bir Kurban Bayramını daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Bayram süresince sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim. Sağlığımız için toplu şekilde mezarlık ziyareti ve bayramlaşmaktan kaçınalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini Yüce Allah'dan niyaz ederim."