Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı - Son Dakika
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Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialarla haklarında soruşturma başlatılan ve yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Engin Polat'ın sosyal medya hesabından gizemli bir paylaşım yapıldı. Polat'ın paylaşımındaki 'maske' detayına kimse anlam veremedi.

11.05.2024 11:38  Güncelleme: 11:43
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabında dün gece dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Engin Polat'ın hesabından bahçe içinden beyaz bir maske paylaşıldı. Paylaşımda herhangi bir ifade yer almazken, Polat'ın kız kardeşi de paylaşımı alıntılayarak "Ahhh çok özledim abim" notunu kaydetti.

Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

NİHAL CANDAN'IN EŞİ DE AYNI MASKEYİ PAYLAŞTI

Öte yandan, anoreksiya teşhisi nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek de sosyal medya hesabından benzer bir maskeyi aynı saatlerde paylaştı. Paylaşımların arkasındaki mesaj ise merak konusu oldu.

Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

SON HALİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Engin Polat'ın görüş sırasında çekilen bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan kare büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar "Adam İyi bakıyor kendine", "İçerde keyfi yerinde" gibi yorumlar yapmıştı.

Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

6 AYDIR CEZAEVİNDELER

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezaevindeki Engin Polat\'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı

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Son Dakika Magazin Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı - Son Dakika
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