Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu - Son Dakika
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Spor

Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu

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Beşiktaş taraftarının merakla beklediği yeni teknik direktör adayı belli oldu. Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'e göre Sergen Yalçın'a daha sıcak bakıyor.

11.05.2024 10:15
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Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, "Tercihimizi daha çok Türk hoca yönünde evriltmeye başladık. Arkadaşlarım daha sıcak Türk hocaya" sözleri sonrası gözler iki isme çevrildi.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Yönetimin Antalyaspor'dan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş ikilisinden birini seçmesi beklenirken tercihen bir adım öndeki isim de belli oldu. Başkan'ın TRT Spor'da, "Sergen Yalçın ve Şenol Güneş, Beşiktaş'ın çok değerli insanları. Ben her iki hocamın da her zaman Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanan bir insanım. Serdar Topraktepe var, önce onunla görüşeceğiz. Her şey olabilir, asla 'asla' demeyeceksin" demesi sonrası gözler 2 isme çevrildi.

SERGEN YALÇIN BİR ADIM ÖNDE

Sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılacak olan Sergen Yalçın'la konuştuğunu söyleyen Arat, "Sergen Yalçın ile bir telefon görüşmemiz oldu, benim camiamın kıymetlisi. Ancak bu resmi bir görüşme değildi" dedi. Yönetimin, yerli isimler arasından Sergen Yalçın adına daha sıcak baktığı biliniyor. Şenol Güneş'in de mevcut kadronun mimarı olmasından dolayı Sergen Yalçın ismine daha olumlu bakıldığı ancak kesin kararın henüz verilmediği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Hasan Arat, Nuri Şahin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu - Son Dakika
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