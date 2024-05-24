Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum

Pucca\'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum

Pucca olarak tanınan yazar Selen Pınar Işık, kirasını ödemediği için ev sahibiyle mahkemelik olduğu daireden taşındı. Işık'ın evi kullanılmaz halde bıraktığını söyleyen ev sahibi "Ben kurtuldum ama yeni ev sahibine gerçekten çok üzülüyorum" dedi.

24.05.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pucca olarak bilinen Selen Pınar Işık'ın ev sahibi Jale Tuncer, 16 aydır kirasını eksik ya da hiç yatırmadığı gerekçesiyle davalık olmuştu. Tuncer, son paylaşımında Işık'ın evden taşındığını ancak evi kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

"19 AY VERİLMEMİŞ KİRA, ÖDENMEYEN AİTDATLAR VE ÇIKARTILMIŞ PRİZLER"

Pucca'nın ev sahibi olduğunu belirten Jale Tuncer, X hesabından evinin görüntülerin paylaşarak "Çok sevgili Pucca'dan geriye kalanlar. Ben kurtuldum ama yeni ev sahibine gerçekten çok üzülüyorum. Fotoğrafların ve videoların evime verdiği zararların hepsini burada paylaşacağım" dedi. Duvar, banyo ve prizlerin zarar görmüş halini yayınlayan Tuncer, "19 ay verilmemiş kira, ödenmeyen aidatlar, çalışmayan buzdolabı, kokusundan açılmayan fırın ve bulaşık makinesi, teslim ettiğimiz gibi bırakılmayan dolap kapakları, çıkartılmış prizler, darbe almış kapılar, devre dışı bırakılmış akıllı ev sistemi, sessizce bir özür dilemeden terkedilen ev" ifadelerini kullandı.

Ev sahibi sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Son 10 yılda iş sebebi ile 8 tane ev değiştirdik. Tek bir ev sahibimi dahi üzmedim. Arkamda toz dahi bırakmadan ayrıldık. Adını dahi anmak istemediğim kişi hakkında gündeme gelen konu hakkında tanıdığım, tanımadığım kişilerden son durumun ne olduğu hakkında mesajlar alıyorum. Hepsini cevaplayacağım."

Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum

Selen Pınar Işık, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • DORUĞUN GERZESİ: sorsan kültür akıyor . bilgilidersin bu kültürse sende kalsın . adamın evini ne hale getirmiş 26 0 Yanıtla
  • Ibrahim Ucan: ALLAH düşman başına bile vermesin?? 6 0 Yanıtla
  • erdem turan: Euro dolar isterken iyi çok iyi olmuş 0 5 Yanıtla
  • ferhat eser: yolda yürürken çarpışsak genede tanımam kim bu arkadaş 2 1 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Dışına önem verenlerin çoğu evi bu şekilde zaten temizlik bilmezler sadece süslüler 0 0 Yanıtla

11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 12:53:35. #1.11#
SON DAKİKA: Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement