3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi

Sezgin Haksever:

darp ve linç girişimi var. sadece ifade verip gidecek mi? bunu normal bir insan yapsa içerde tutarlar. Trabzon'da sahaya inen adam kimseye vurmadı dayak yedi 15 gün içerde yattı. ülkede adalet kişilere göre değişiyor maalesef

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