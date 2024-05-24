3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi - Son Dakika
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3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

24.05.2024 11:56  Güncelleme: 12:11
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Galatasaray- Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı. Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.

3 Fenerbahçeli isim, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi

FENERBAHÇELİ 3 İSİM, İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hulusi Belgü, Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal, ifade için Çağlayan adliyesi Basın Suçları Soruşturma Bürosuna geldi. Şüpheliler basın savcısına ifade verecek.

3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi

Ertuğrul Karanlık, İsmail Kartal, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sezgin Haksever: darp ve linç girişimi var. sadece ifade verip gidecek mi? bunu normal bir insan yapsa içerde tutarlar. Trabzon'da sahaya inen adam kimseye vurmadı dayak yedi 15 gün içerde yattı. ülkede adalet kişilere göre değişiyor maalesef 36 26 Yanıtla
    Bay Pipo: Sahaya inen adam??? O adamın dahada ne işi var? 1 0
  • DORUĞUN GERZESİ: Bence siz hak aramıyorsunuz kavga ve tehditlehaklı olunmaz. Fenerbahçeye zarar veriyorsunuz. hakanyandaş oynamaya bile gitmemiş maça sırf olay çıkarmaya gelmiş. Fenerbahçenin adını lekelemeyiniz 18 2 Yanıtla
  • Ankara null: 6ay yatmali 9 7 Yanıtla
  • Behzat: sanki uzun sacliyi biraz hirpalamislardi 2 1 Yanıtla

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