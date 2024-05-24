Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri

Hakan Tuncel:

Playoffta elenir kuşlar

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Diyego Can: kına yakarsın artık sende elenirse 27 2

ali öztürk: Biz Beşiktaşlılar olarak, yurtdışı maçlarını milli bir mesele olarak görerek tüm takımlarımızı gönülden derstekliyoruz. Ama siz bunu yapamıyorsunuz, elensin diye umuyorsunuz, sizin sorununuz işte bu " Yengeç Sendromu"... 24 0