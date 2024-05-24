Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri

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Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kötü geçen sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, bu sonuçla gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

24.05.2024 11:43
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2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Öte yandan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de netleşti. Kara Kartal'ın rakipleri; Ajax, Braga, Union St. Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff ve APOEL oldu.

Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipler

MAÇLAR AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları 5 Ağustos'ta çekilecek. Maçlar ise 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Tuncel: Playoffta elenir kuşlar 6 33 Yanıtla
    Diyego Can: kına yakarsın artık sende elenirse 27 2 ali öztürk: Biz Beşiktaşlılar olarak, yurtdışı maçlarını milli bir mesele olarak görerek tüm takımlarımızı gönülden derstekliyoruz. Ama siz bunu yapamıyorsunuz, elensin diye umuyorsunuz, sizin sorununuz işte bu " Yengeç Sendromu"... 24 0 Talat Yelbuz: aynen 10 2
  • ferhat eser: realmadridi bekliyordum bunlar bizim için çerez 8 2 Yanıtla
  • emre araçlı: Haini dışarıda arama içimizde hainleri görelim 2 3 Yanıtla
  • ferhat eser: kürtçede yakışmış helal olsun 2 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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