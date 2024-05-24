Ek ders yolsuzluğunda müdür öğretmenlere, 'Oğlum borsada kaybetti, emekli olana kadar şikayetçi olmayın' demiş - Son Dakika
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Eğitim

Ek ders yolsuzluğunda müdür öğretmenlere, 'Oğlum borsada kaybetti, emekli olana kadar şikayetçi olmayın' demiş

Kocaeli'de bir ortaokulda ek ders yolsuzluğu iddiası ortaya çıktı. Öğretmenlerin e-bordro üzerindeki ek ders ücretlerinin hesaplarına yatan ücretten 3 kat daha fazla olduğunu fark etmesi üzerine yapılan kontrollerde, öğretmenlerin yaklaşık 4 yıldır haksız kazanç elde edildiği ve yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. İddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

24.05.2024 11:08
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KOCAELİ'de, bir ortaokulda ek ders yolsuzluğu iddiasında, mağdur öğretmenlerden birinin ifadesinde, olayın ortaya çıkmasının ardından okul müdürü M.H.A.'nın, 17 Mayıs'ta öğretmenler odasında kendilerine, "Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum" dediğini anlattı. Diğer öğretmenlerin de okul müdürü M.H.A.'nın öğretmenler odasında yaptığı iddia edilen konuşmayı doğrular yönde ifade verdiği öğrenildi.

Gölcük ilçesindeki Saraylı Ortaokulu'nda görev yapan bazı öğretmenler, sistem üzerindeki e-bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti. Ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenler, iddiaya göre; e-bordro üzerinde görünen ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti. Bunun üzerine geçen 17 Mayıs'ta geriye dönük yapılan kontrollerde, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yaklaşık 4 yıldır bu durumun yaşandığı ve fazla olan miktarın farklı banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildi. Öğretmenlerin üzerinden yaklaşık 4,5 milyon TL haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

İddialarla ilgili Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, 20 Mayıs'ta ek ders ücretlerini hesaplayan okul müdürü M.H.A., işlemleri inceleyen ve onaylayan ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında; 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından Kocaeli Adliyesi'ne, öğretmenler ise Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şikayetin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirdiği öğrenildi. Okul müdürü M.H.A.'nın da şikayetin hemen ardından emekliye ayrıldığı öğrenildi.

8 ÖĞRETMEN 'ŞİKAYETÇİ' OLARAK İFADE VERDİ

Okulda görev yapan 8 öğretmen, dün savcılık talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği'ne davet edilerek 'şikayetçi' sıfatıyla ifade verdi. Öğretmenlerin ifadesinde, olayla ilgisi olan herkesten şikayetçi olduklarını söyledi.

'OĞLUM BORSADA PARA KAYBETTİ; BU İŞLEMİ BENDEN HABERSİZ YAPTI'

Öğretmenler ifadelerinde okul müdürünün öğretmenler odasında yaptığı konuşmayı da anlattı. Bir öğretmen, okul müdürü M.H.A.'nın odada kendilerine "Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum" dediğini söyledi. Diğer öğretmenlerin de okul müdürü M.H.A.'nın öğretmenler odasında yaptığı iddia edilen konuşmayı doğrular yönde ifade verdiği öğrenildi. Öğretmenlerin okul müdürünün bu teklifini kabul etmeyerek 20 Mayıs günü savcılığa giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.

'BENİM HESABIMA PARA GÖNDERDİ ANCAK BEN PARAYI GERİ GÖNDERDİM'

Okulda görev yapan bir başka öğretmen ise ifadesinde hesabına yatan ücret ile e-Devlet'te görülen ücretin farklı olduğunu görmesinin ardından okul müdürünün yanına gittiğini belirterek, "Yanlışlığı görmem üzerine okul müdürüne gittim. Okulun müdürü bana, "Benim ek ders ücretim sana yatmış olabilir, el ile girdiğim için 2 kez basmış olabilirim" dedi. Daha sonra okul müdürü kendi hesabından benim hesabıma para gönderdi ancak ben parayı geri gönderdim" dedi.

'GİTSENİZ BİLE E-DEVLET'TE YANLIŞLIK OLMUŞTUR DEYİP GÖNDERİRLER'

Başka bir öğretmen ise ifadesinde diğer öğretmen arkadaşlarıyla birlikte durumu okul müdür yardımcılarına anlattıklarını, ilçe milli eğitim müdürlüğüne gideceklerini söylediklerini belirtti. Okul müdür yardımcısının kendilerine 'Gitseniz bile e-Devlet'te yanlışlık olmuştur deyip gönderirler. Çünkü daha önce de bir öğretmene böyle oldu, bir şey çıkmadı' dediğini, bunun üzerine yine de müdür yardımcısına dilekçe verdiklerini ifadesinde söyledi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ek ders yolsuzluğunda müdür öğretmenlere, 'Oğlum borsada kaybetti, emekli olana kadar şikayetçi olmayın' demiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ek ders yolsuzluğunda müdür öğretmenlere, 'Oğlum borsada kaybetti, emekli olana kadar şikayetçi olmayın' demiş - Son Dakika
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