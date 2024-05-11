Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi - Son Dakika
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Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde eski sevgilisi Buket Y.'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Murat Dursun'un duruşmasında, mahkeme başkanının tepkisiyle gülüşmeler yaşandı. Sanığın tahliyesini talep eden savcıya, mağdur avukatı tepki gösterdi. Duruşma ertelendi ve sanığın tutukluluğu devam etti.

11.05.2024 11:15
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Zonguldak'ta eski sevgilisi Buket Y.'yi evinin otoparkında 6 bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Murat Dursun duruşmada, kendini savunduğu sırada, "Anam, babam, sizin üzerinize yemin ederim" dedi. Mahkeme başkanı, "Benim üzerime yemin etme" diyerek sanığa tepki gösterince salonunda kısa süreli gülüşmeler oldu. Savcının tahliyesini talep ettiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Olay, 22 Mayıs 2023'te Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkiindeki bir evin otoparkında meydana geldi. Murat Dursun, kıskançlık nedeniyle tartışarak ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.'nin evinin otoparkına gitti. Dursun, Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı.

Mahkeme başkanından sanığa yemin tepkisi: Benim üzerime yemin etme

ARACINA YÖNELEN KADINA 6 BIÇAK DARBESİ

Bina görevlisi gelince Murat Dursun, otoparkta saklandı. 2 saat sonra Buket Y., otomobilinin yanına geldiğinde bulunduğu yerden çıkan Dursun, kadına yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Dursun tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Buket Y., aynı yıl 6 Haziran'da taburcu edildi.

"BENİ ALDATTI" SAVUNMASI

Murat Dursun hakkında "Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dursun savunmalarında, dini nikahla birlikte yaşadığı Buket Y.'nin kendisini aldattığını, bununla ilgili videolar ve mesajların kendisine gösterildiğini öne sürdü.

Mahkeme başkanından sanığa yemin tepkisi: Benim üzerime yemin etme

"AZ BİLE YAPMIŞIM PİŞMAN DEĞİLİM"

Savcı, Murat Dursun'un 1 yılı aşkın süredir tutuklu olması, hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimalinin bulunması ve delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçeleriyle tahliyesini talep etti. Buket Y.'nin avukatı Cenker Halat ise sanığın adliyeye ilk getirildiği günlerde gazetecilerin sorusuna verdiği "Az bile yaptım pişman değilim" dediğini hatırlattı.

Mahkeme başkanından sanığa yemin tepkisi: Benim üzerime yemin etme

MAHKEME BAŞKANI, YEMİN EDEN SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Söz verilen sanık Dursun, kendisine N.U.'nun cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gösterdiğini öne sürerek, "Bana cinsel içerikli görüntüler gösterdi. Anam, babam, sizin üzerine yemin ederim, gördüm bunları" deyince mahkeme başkanı "Benim üstüme yemin etme" dedi. Başkanın tepkisinden sonra duruşma salonunda kısa süren gülüşmeler yaşandı.

Mahkeme başkanından sanığa yemin tepkisi: Benim üzerime yemin etme

TUTUKLU YARGILANMAYA DEVAM EDECEK

Sanık avukatı ise müvekkilinin pişmanlığını yargılama aşamalarında dile getirdiğini, ellerindeki mesajları yazanın tanık N.U. olmasa da Buket Y.'nin müvekkilini aldattığının açık olduğunu söyleyerek tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, tedavisi devam eden Buket Y.'nin raporunun beklenmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi

Murat Dursun, Zonguldak, Kozlu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede 'Yemin' etti, hakim küplere bindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi - Son Dakika
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