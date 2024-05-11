Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye

Spor

İsrailli askerleri bu sefer Hamas değil, bambaşka bir şey pusuya düşürdü

Trebdyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bitime 3 hafta kala zirveden 6 puan uzakta kalan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

BRANCO DEVREYE GİRDİ

Sarı-lacivertlilerin Sportif direktörü Mario Branco, ünlü teknik adam Jose Mourinho ile ilk teması kurup, Fenerbahçe'nin ilgisini kendisine iletti.

"SENİNLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürülürken, sportif direkör Mario Branco'nun kulüpsüz olan vatandaşı Jose Mourinho ile temasa geçtiği öne sürüldü. Bu görüşmede Fenerbahçe tarafının Portekizli çalıştırıcıya, "Önümüzdeki sezon seninle çalışmak istiyoruz. Haziran ayında seçimimiz var. Kongreden sonra tekrar bir araya gelerek şartları masaya yatırabiliriz" dediği aktarıldı.