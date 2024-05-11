Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı? - Son Dakika
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Politika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koruma sayısının arttığına yönelik çıkan haberler üzerine gazeteciler bu konuyu Erbaş'a sordu. Erbaş ise defalarca sorulan soruyu yanıtlamadan yürümeye devam etti.

11.05.2024 09:27
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"Tasarruf tedbirleri" kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve bakan yardımcılarının koruma sayısının azaltıldığı açıklanırken Diyanet İşleri Başkanlığı'nda önceki yıllarda 2 olan koruma sayısının, Ali Erbaş'ın döneminde 6 kişiye çıktığı iddia edildi. Gazeteciler, Erbaş'a bu iddianın doğru olup olmadığını sordu ancak bir türlü cevap alamadı.

LÜKS MAKAM ARACI TARTIŞMALARI SONRASI YÜRÜYEREK GELDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocatepe Camisi fuar alanında Türkiye Diyanet Vakfı Devri Alem Gençlik Fuarı'na katıldı. Lüks makam araçları ve kiralamaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Erbaş'ın fuar alanına Türkiye Diyanet Vakfı binasından yaya olarak gelmesi ve yine yaya olarak dönmesi de dikkatlerden kaçmadı.

"KORUMA" SORUSUNA BİR TÜRLÜ CEVAP VERMEDİ

Erbaş, çıkışta koruma sayısının arttığı yönünde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlamadan yürümeye devam etti. Gazeteciler ısrarla soruyu defalarca sorsa da Ali Erbaş'ın duymazlıktan geldiği görüldü.

KORUMA SAYISI 2'DEN 6'YA YÜKSELDİ

İddialara göre; eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde 2 olan koruma sayısı, Erbaş döneminde 6'ya yükseldi. Ali Bardakoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı dönemindeki koruma sayısının ise yalnızca 1 olduğu öğrenildi.

YILLIK MAAŞLARI YAKLAŞIK 4 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Başkanlık makamına bağlı çalışan kadın korumalardan birinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş'ı koruduğu iddia edildi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı koruyan görevlilerin bir aylık maaşları toplamının 300 bin TL olduğu da diğer iddialar arasında... Yıllık maaşları 3,6 milyon TL'ye ulaşan korumaların yurt dışı görevlendirmelerde de döviz cinsinden yolluk aldığı konuşuluyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş\'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Ali Erbaş, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Adem Saruhan: Bu zamanda neyin kimden korumasıdır bunlar. Memlekette suç oranları aldı başını gitti. Polisleri bi rahat bırakın da kendi mesleğini esas görevini yapsınlar. Koruma isteyen, maaşını kendi vererek özel şirketten kiralasın… 21 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic: bize sukret diyen insan 11 2 Yanıtla
  • adem sen: yazık ya vallahi yazık her şeyi kendini güncelliyor da bu diyanet neden kendini güncellemedi acaba camilere gidiyorsun 20 yıl önceki cami hocalara bakıyorsun eski feyzi alamıyorsun herkes insanları kendine çekebilmek için bir şeyler yapıyor diyanete bakıyorsun insanları cezbedecek hiçbir şey yapmıyor koruma alacağınızı camilere bir yetmiyorsa iki yetmiyorsa 3 tane temizlikçi alın her gün mis gibi koksun güzelce ışıklandırın caminin çevresini tertemiz yapın özellikle cuma günleri kokusuyla temizliği ile insanları böyle cezve etsin imamları öyle bir yetiştirin öyle bir vaiz versin ki etkisinde kalalım ve bağımıza giriyorsunuz 7 2 Yanıtla
  • Ercan Durmaz: bunu kimden koruyorlar onu anlamadım... yolda görsem tanımam yaaa 2 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Bize Gelincede Şükret Derler şaka gibi 2 1 Yanıtla
  • Salih Ataseven: Erbaş ı yiyecekler… 0 1 Yanıtla

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