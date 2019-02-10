Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kutlamalara Katıldı

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kutlamalara Katıldı

24 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık partisinin 50. Yıldönümü kutlamaları için Adana'ya gitti.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Kutlamalara Katıldı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık partisinin 50. Yıldönümü kutlamaları için Adana'ya gitti.

TÜYAP Çukurova Fuar Alanı düzenlenen 50. yıl kutlamaları için Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve partililer Adana'ya gittiler. 50. yıl kutlamaları Ülkücü şarkıcıların söylediği şarkılar ile başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kutlama yapılan fuar alanına partilileri selamlayarak girdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Partisinin okunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partililere hitaben konuşma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık program öncesinde ve sonrasında partinin üst düzey yetkililer ile bire beri görüşmeler yaparak Düzce'deki yapılan seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile de sohbet etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

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