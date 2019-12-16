Başkan Akgün: "Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgün: 'Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var' - Son Dakika

Başkan Akgün: "Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var"

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlediği 2020 Yılı Yatırım Programı ve Değerlendirme Çalıştayı'nın ikinci oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var" ifadelerini kullandı.

Başkan Akgün:

Büyükçekmece Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlediği 2020 Yılı Yatırım Programı ve Değerlendirme Çalıştayı'nın ikinci oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var" ifadelerini kullandı.


Çalıştayda tek tek söz alan sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, Büyükçekmece'de hayata geçirilebilecek projeler hakkında öneri ve tavsiyelerini ifade ettiler. Kooperatif, oda ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleşen çalıştaylarda ortaya koyulan fikir ve önerilerin Büyükçekmece'nin geleceği açısından önemli olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de toplum hayatı içerisinde olup çeşitli şemsiyeler altında şehrimize hizmet eden sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarımızla sürdürdüğümüz çalıştay bizim ufkumuzu açıyor. 2020 yılı için Büyükçekmece'de yapacağımız yatırım ve projelerin son şeklini vermemizde bize katkı sağlıyor. Benim de bir fikrim var" diyerek Büyükçekmece'yle ilgili çalışmalarını ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


"Çalıştaya katılımınızdan ötürü şahsım ve meclisim adına sizlere teşekkür ediyorum" diyen Başkan Akgün, "Şehrimizin geleceğiyle ilgili kendi çalıştıkları veya şehrin genelini ilgilendiren alanlarda söyleyeceğiniz sözleri sizden alıyoruz. Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var. Ortaya çıkan fikirlerin sentezini yapacağız. Yaptığınız bu çalışma Büyükçekmece Belediyesi'nin bir sonraki yılda yapacağı yatırımlara önemli bir altlık oluşturuyor. Alınacak tüm kararların şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ek iş olarak kaz çiftliği kurdu! Şimdi yumurtadan sezonluk 100 bin lira kazanacak
Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı!

Son Dakika Haberleri
20:06 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika
20:04 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
20:03 Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika
20:02 İran: İsrail rejimini tanımıyoruz - Son Dakika
20:02 ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:06:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akgün: "Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]