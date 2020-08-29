Başkan Altay: "Büyük Taarruz aziz milletimizin yedi düvele karşı verdiği yeniden dirilişin... - Son Dakika

Başkan Altay: "Büyük Taarruz aziz milletimizin yedi düvele karşı verdiği yeniden dirilişin...

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyük Taarruz'un, aziz milletin yedi düvele karşı verdiği yeniden dirilişin destanı olduğunu belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Başkan Altay:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyük Taarruz'un, aziz milletin yedi düvele karşı verdiği yeniden dirilişin destanı olduğunu belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yıl dönümünü idrak ettiklerini ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yediden yetmişe koca bir milletin, işgalcileri Anadolu topraklarından atmak için topyekun taarruza geçtiği o gün, dünya tarihinin en büyük destanlarından biri yazılmıştır" diye konuştu.

Başkan Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili olarak yayımladığı mesajında, "Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgal edilen Anadolu toprakları Ağustos ayının son haftasında eşi görülmemiş bir kıyama şahitlik yapmıştır. Türk milletinin en güçlü Anadolu kalelerinden, Selçuklu Payitahtı Konya'nın hiç şüphesiz Büyük Taarruz'da müstesna bir yeri vardır. Büyük Taarruz'un planları 9 ay boyunca Batı Cephesi Karargahı olarak kullanılan Akşehir'de hazırlanmış; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk de hazırlıkları denetlemek için uzun süre Akşehir'de kalmıştır. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü günü olan 26 Ağustos'ta başlatılan savaş; 30 Ağustos'ta kazanılan büyük zaferin ardından 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesi ile son bulmuştur. O gün arkasına bakmadan Ege Denizi'nden yol bularak kendi topraklarına kaçmaya çalışanların torunlarının, 98 yıl öncesini unutarak Mavi Vatanımızda yeni oyunlar oynadıklarını görüyoruz. Bazı sömürgeci devletleri arkasına alarak hadsiz söylem ve eylemlerde bulunan Yunanistan'a Büyük Taarruz'u bir daha okumasını tavsiye ediyoruz. Büyük Taarruz; yıllar süren savaş ve yokluklar nedeni ile bitap düşmüş aziz milletimizin yedi düvele karşı verdiği yeniden dirilişin destanıdır. Büyük Taarruz; son damla kanı toprağa düşmeden vatanı teslim etmemeye kararlı kutlu bir ordunun 'Ya istiklal, ya ölüm' yeminidir. Büyük Taarruz ruhunu her daim diri tutmak, bu topraklarda var olabilmemizin yegane reçetesidir. O ruh var oldukça, Allah'ın izniyle milletimizi alt edecek bir güç yoktur" ifadelerine yer verdi.

"Şanlı milletimizin zafer ayı Ağustos, yeni büyük zaferlerin muştularını fısıldamaktadır"

Başkan Altay, mesajında Büyük Zafer'den 98 yıl sonra bugün daha da güçlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önünü kesmeye yönelik tüm çabaların boşa çıkarılacağını belirterek, "Türkiye, 30 Ağustos 1922'de verdiği mücadelenin daha çetinini verecek güç, kararlılık ve imana sahiptir. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe baş edemeyeceğimiz sorun, kazanamayacağımız savaş yoktur. Şanlı milletimizin zafer ayı Ağustos, yeni büyük zaferlerin muştularını fısıldamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos günü milletimize vermiş olduğu büyük müjde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küresel güç olma yolunu açacak büyük bir keşiftir. Yeni müjdelere gebe bu keşifle Türkiye şaha kalkacak, 'Kızıl elma' hedefine bir adım daha yaklaşacaktır. Büyük Zafer'in 98. yıldönümünde başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ordumuzun tüm yiğit neferlerini ve onları geride destekleyen cümle ecdadımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; vatan uğruna canını, kanını veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, duayla anıyorum" dedi. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Zafer Haftası, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altay: 'Büyük Taarruz aziz milletimizin yedi düvele karşı verdiği yeniden dirilişin... - Son Dakika


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