Başkan Arslan, Sarımsak İşçilerini Ziyaret Etti

Başkan Arslan, Sarımsak İşçilerini Ziyaret Etti
31.01.2026 18:26
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsak dikiminde çalışan işçilerle bir araya geldi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sarımsak dikiminde çalışan işçileri ziyaret etti.

Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip Taşköprü sarımsağının dikim sezonu başladı. Sezonun ilk günlerinde Seyitler köyünde Namık Güneş'e ait sarımsak tarlasında çalışan günlükçüleri ziyaret eden Arslan, sofralarına konuk oldu.

Arslan, AA muhabirine, sarımsağın bölge açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Sarımsak, üreticilerimizin en büyük geçim kaynağıdır. Kimimiz düğününü, kimimiz geçimini sarımsak hasadına göre planlar. Günlükçülerimizle aynı sofrada buluşarak ekmeğimizi paylaştık. Yeni sezonun ilçemize, Kastamonu'muza ve tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Namık Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediye Başkanımızın tarlamıza gelmesi bizleri çok mutlu etti. Soframıza misafir oldu, birlikte yemek yedik, ardından sarımsağımızı diktik. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler

Son Dakika Güncel Başkan Arslan, Sarımsak İşçilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Başkan Arslan, Sarımsak İşçilerini Ziyaret Etti
