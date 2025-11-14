Başkan Aydın Tansiyona Bağlı Düşme Geçirdi - Son Dakika
Başkan Aydın Tansiyona Bağlı Düşme Geçirdi

14.11.2025 01:29
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, kardeşinin evinde tansiyon nedeniyle düştü. Durumu iyi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Belediye Başkanı Bekir Aydın, akşam saatlerinde ziyaretine gittiği kardeşinin evinde rahatsızlandı. Tansiyon düşmesine bağlı baygınlık geçirip düşen Aydın'a ilk müdahaleyi aile bireyleri yaptı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Aydın, burada müşahede altına alındı. Başkan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre doktor kontrolünde tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

08:27
Yunanistan’ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti Nota verildi
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi
08:05
20 vatan evladına son görev Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor
20 vatan evladına son görev! Şehitlerimiz memleketlerine uğurlanıyor
07:45
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor
07:18
Beyaz Saray’daki kritik toplantıdan “savaş“ çıktı Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan "savaş" çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
00:55
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
23:07
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay
Düşen yangın söndürme uçağının pilotu ile ilgili kahreden detay
