Başkan Bakıcı, Kaymakam Yaman ve Rektör Taş ile Bir Araya Geldi
14 dakika önce
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılarak Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile bir araya geldi.
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya katılarak Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile bir araya geldi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Yeşilkent yerleşkesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aykut Ekinci, Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Akın, Bozüyük TSO Başkanı Veli Çelik ve öğretim görevlileri katıldı. Toplantıda Belediye, TSO ve Üniversite işbirliğinde yapılabilecek çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:40 Kaynak: İHA
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