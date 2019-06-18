Son Dakika Haberleri: Başkan Bakkal'dan Kaymakam Bozkurtoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Bakkal'dan Kaymakam Bozkurtoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu'nu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Bakkal'dan Kaymakam Bozkurtoğlu'na hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu'nu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyaretinde, kurumlar arası uyumlu çalışmanın önemine değinen Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, "İlçemizin gelişmesi, kalkınması ve tanıtımı için resmi, kurumlarımızla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışma arzusundayız. İmkanlarımız çerçevesinde de Halkapınarımızın faydasına olan her türlü çalışmaya destek olmaya hazırız." diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Bozkurtoğlu da ilçe ve belediye çalışmaları hakkında Başkan Bakkal'dan bilgi aldı.
Halkapınar'da yapılacak çok işin olduğunu belirten Bozkurtoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde özellikle tarım, hayvancılık, turizm ve tanıtım konularında Halkapınar için, elimizden gelenin en iyisini ve en güzelini yapma gayretinde olacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Halkapınar, Mehmet Bakkal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor Son dakika! Bakanlık duyurdu: Turuncu listede 600 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü NATO'dan kritik Türkiye açıklaması: Askeri ilişkiler kesinlikle pozitif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 13:05:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bakkal'dan Kaymakam Bozkurtoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]