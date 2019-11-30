Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Başkan Beyoğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Beyoğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dün akşam saatlerinde yaşanan patlama sonucu bir esnafın hayatını kaybettiği ve iki kişinin de yaralandığı sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu.

Başkan Beyoğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dün akşam saatlerinde yaşanan patlama sonucu bir esnafın hayatını kaybettiği ve iki kişinin de yaralandığı sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu.


Sebze ve meyve halindeki esnafla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Beyoğlu, çevrede hissedilen ve paniğe yol açan patlama ile ilgili bilgi alarak oluşan zararın karşılanması ve gerekli tedbirlerin alınması için belediyenin birimlerine talimat verdi. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Beyoğlu, "Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de hayırlı şifalar diliyorum. Büyük üzüntü duyduk. Sebze ve meyve halimizin esnafına büyük geçmiş olsun. Patlamaya ilişkin soruşturma ve araştırma ilgili kurumlar tarafından yapılıyor. Belediye olarak üzerimize düşeni yerine getirerek vatandaşlarımızın zararının giderilmesi için gereken ne varsa yapacağız ve tüm tedbirleri alacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada Galata surlarındaki Cenova armasına demir korkuluklu önlem AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:56:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Beyoğlu patlama meydana gelen sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]