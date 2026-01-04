Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti

Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti
04.01.2026 11:43
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnafla buluşup altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.

Karakaş Mahallesi'nde dükkanları ziyaret eden Bulut, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.

Şubat ayında başlaması planlanan altyapı çalışmasıyla ilgili esnafa bilgi veren Bulut, kentin büyük bir sorununu çözüme kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Altyapı çalışmalarının zor olduğunu vurgulayan Bulut, çalışmalar başladığında tüm vatandaşların desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

