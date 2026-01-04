Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.
Karakaş Mahallesi'nde dükkanları ziyaret eden Bulut, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.
Şubat ayında başlaması planlanan altyapı çalışmasıyla ilgili esnafa bilgi veren Bulut, kentin büyük bir sorununu çözüme kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Altyapı çalışmalarının zor olduğunu vurgulayan Bulut, çalışmalar başladığında tüm vatandaşların desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.
