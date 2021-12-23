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Başkan Büyükakın, Darıca'da açıkladı - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Darıca'da açıkladı

23.12.2021 11:05
Başkan Büyükakın, Darıca'da açıkladı

Başkan Büyükakın, Darıca'da yaptığı incelemelerde Millet Bahçesi'nin 3. etap çalışmalarıyla genişletileceği ve bölgenin yeni cazibe merkezi olacağını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca'da yaptığı incelemelerde bir müjdeyi daha verdi. Başkan Büyükakın, tamamlandığı günden itibaren Darıca ve çevresinde yoğun ilgi gören Millet Bahçesi'nin 3. etabının çalışmalarına 2022 yılında başlanacağını ifade etti. Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, ''Darıca ve Darıca'nın güzel insanları, hizmetlerin de en güzelini fazlasıyla hak ediyor'' dedi.

1.VE 2. ETAP YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Darıca Millet Bahçesi, etap etap genişleyerek, bölge sakinleri ve Kocaelililerin nefes alacağı, ailece huzurlu saatler geçireceği, vazgeçilmez alanlardan biri haline geliyor. Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkıyla başlayan süreçte 2. etabı da halkın hizmetine sunulan Darıca Millet Bahçesi, ilk günden itibaren ilçede yaşayanlardan yoğun ilgi gördü.

''HER ŞEY DARICA'NIN GÜZEL İNSANLARI İÇİN''

Darıca'ya ve Darıcalılar'a ayrı bir önem verdiğini her fırsatta gösteren Başkan Büyükakın, ilçede yaptığı incelemelerde Millet Bahçesi'nin 3. etabının çalışmalarına 2022 yılında başlanacağı müjdesini verdi. ''Darıca ve Darıca'nın güzel insanları, hizmetlerin de en güzelini fazlasıyla hak ediyor'' diyen Başkan Büyükakın, ''Yeşilin ve mavinin kenti Kocaeli'nde hayata geçirdiğimiz Millet Bahçeleri, sahil parkları ve çevre düzenlemeleri, o bölgelerin cazibesini artırırken, değerine de değer katıyor. Darıca Millet Bahçemiz çok güzel oldu ve ilk günden itibaren Darıcalılar'ın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şimdi Darıca Millet Bahçesi'nde 3. etap için projemizi tamamladık. 2022 yılında çalışmalarımıza başlayacağız'' ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın'a incelemelerinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal eşlik etti.

3.ETAPTA NELER OLACAK?

Darıca Millet Bahçesi'nin 3. etabının toplamda 180 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Millet bahçesinin 3. etabında ''Millet Kıraathanesi ve Meydanı, Giriş ve Karşılama Meydanı (Yansıma havuzları ve dinlenme alanları), Bahçe Sergi Alanları (Türk İslam Bahçesi, Itri Bitki ve Kaya Bahçesi, Gülistan, Oturma Alanları), Yürüyüş Yolları, Bisiklet Yolları, Dinlenme Alanları, Otoparklar (5farklı noktada toplamda 1292 adet araçlık)'' yer alacak. 2 bin 800 m² alanda kurulması planlanan Millet Kıraathanesinde ise 300 kişilik yetişkin kütüphanesi, 80 kişilik çocuk kütüphanesi, 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu, workshop alanı, açık hava kitap okuma alanları bulunacak. Darıca Millet Bahçesi'nin 3. etabında çalışmalara 2022 yılında başlanıp, 2023'te bitirilmesi ön görülüyor.

Başkan Büyükakın, Darıca'da açıkladı

Tahir Büyükakın, Hisarcık, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Darıca'da açıkladı - Son Dakika


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