Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükgöz Güzeller'i dinledi
Son Dakika Güncel Başkan Büyükgöz Güzeller'i dinledi

Başkan Büyükgöz Güzeller'i dinledi

6 saat önce

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mahalle Meclisleri kapsamında Güzeller Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz Güzeller'i dinledi, System.String[]

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mahalle Meclisleri kapsamında Güzeller Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Mahalle Meclisine Başkan Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Burkut, Sedat Çelik, meclis üyeleri, mahalle muhtarı, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.


Başkan Büyükgöz Mahalle Meclisi öncesi mahalleye yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi. Başkan Büyükgöz, "Halk buluşmalarımız, Mahalle Meclislerimiz, Esnaf Buluşmalarımız bunların hepsi sizlere daha iyi hizmet verebilmek için. Çünkü sizler hizmetin en iyisini hak ediyorsunuz. Bunu başarabilmek için de sizlerin fikirleri bizler için çok önemli. Burada söylediğiniz her şey direk muhatabına ulaşıyor. Burada başkan yardımcılarımız ve birim müdürlülerimiz her söyleneni not alıyor, yani hiçbir şey havada kalmıyor" dedi. Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı. - KOCAELİ

Osman Hamdi Bey, Zinnur Büyükgöz, Sedat Çelik, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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