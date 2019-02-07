Başkan Cabbar ve İlçe Yönetiminden Öksüt Mahallesine Ziyaret
26 dakika önce
Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve ilçe yönetimi ile birlikte Öksüt Mahallesine ziyarette bulundu.
Develi
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar
, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve ilçe yönetimi ile birlikte Öksüt Mahallesine ziyarette bulundu.
Mahalle sakinlerinin sıcak ilgi ve alakasıyla karşılanan Cabbar Başkan "Cumhur İttifakı memleketimizin beka meselesidir. Bizler Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçelinin devletimizin zirvesinde oluşturdukları birlikteliği sonuna kadar savunuyor ve bu birlikteliğin Develimizde de vücut bulması için ülkücü kardeşlerimizle var gücümüzle gayret ediyoruz" dedi. Öksüt Mahallesinden Hacı Seyfullah Şahinkaya
'nın mevlit yemeğine de katılan Cabbar Başkan ve ilçe yönetimi daha sonra Belediye Meclis üyesi Şaban Çetin'in halası Hatice
Hürü'nün vefatından dolayı taziye ziyaretinde bulundu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:33 Kaynak: İHA
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