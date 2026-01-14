Başkan Canpolat, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı - Son Dakika
Başkan Canpolat, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

14.01.2026 10:30
Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Canpolat, 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Canpolat, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Canpolat, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" karesini seçti.

Canpolat, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" karesini beğenirken, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Neşe Arı'nın "Masaldan" karesini oylayan Canpolat, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını tercih etti.

Başkan Canpolat, birbirinden güçlü ve anlamlı kareler arasından seçim yapmanın oldukça zor olduğunu söyleyerek, fotoğrafların hem estetik hem de anlattıkları hikayeler açısından çok güçlü olduğunu belirtti.

Her bir fotoğrafın ayrı duygu dünyası sunduğunu vurgulayan Canpolat, fotoğrafların yalnızca bir anı değil, aynı zamanda yaşanan olayların, insan hikayelerinin ve toplumsal hafızanın önemli birer belgesi olduğunu dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

