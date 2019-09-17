Son Dakika Haberleri: Başkan Demirtaş, aşure etkinliği düzenledi
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Başkan Demirtaş, aşure etkinliği düzenledi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından Aşure günü programı düzenledi.

Başkan Demirtaş, aşure etkinliği düzenledi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından Aşure günü programı düzenledi.


Gülüç Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen Aşure günü etkinliği akşam namazının ardından Kuran-ı kerim okunmasıyla başladı. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve vatandaşlar katıldı.


Tüm İslam aleminin Aşure gününü tebrik eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür etti.


Demirtaş açıklamasında, "Aşure Günü'nün İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayete vesile olmasını, bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, ülkemizde ve dünyada devam eden üzücü olayların, acı ve göz yaşının son bulmasını, savaş ve şiddetin yerini huzur ve barışın almasını, yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki imanı güçlendirmesini temenni ederim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Aşure gününü kutlar gerçekleştirdiğimiz Aşure gününe katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gülüç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:55 Kaynak: İHA
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