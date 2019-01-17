Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Sıfır Atık" Projesi Hakkında Bilgi Verdi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Sıfır Atık" Projesi Hakkında Bilgi Verdi

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Geri dönüşüm Tesislerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediyeleri ile Erciyes, Abdullah Gül, Nuh...

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Geri dönüşüm Tesislerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediyeleri ile Erciyes, Abdullah Gül, Nuh Naci Yazgan ve Kayseri Üniversitesi personellerinin iştirak ettiği bir toplantı düzenlenerek MELİKGAZİ BELEDİYESİ SIFIR ATIK PROJESİ hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Geri dönüşümün 16 yıldır başarı ile uygulandığı ve gerek İlçemizde gerekse Türkiye'ye çalışmalarının örnek ve referans olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç "Geri dönüşüm tesislerimizde yenileme ile modernize yaptık. Günde 50 tona yakın kapasitesi yüksek bir geri dönüşümlü bir tesisimiz mevcuttur. 'Sıfır Atık' mantığı anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geri dönüşüm çalışması ile artık örnek ve referans gösterilen bir belediye konumundayız. Geri dönüşümde başarı oranımız Türkiye ortalamasının çok üstündedir. Bu sonuçlar bir bakıma Melikgazilerin geri dönüşüme vermiş olduğu önemin en önemli göstergesidir. 'Geleceğini çöpe' atma adı altında konferanslar düzenleyerek okullarda eğitimlerimiz devam etmektedir. Bugün gerçekleştirilen Toplantıda Komşu Belediye Başkanları ile şehrimizde bulunan Üniversitelerin Rektörleri ve İl Müdürlerin iştirak ettiği toplantıda hem teorik hem de uygulamalı olarak geri dönüşüm tesisinin işleyişi hakkında bir bakıma görsel brifing verildi" dedi.

Kayseri şehrini bir bütün olarak gördüklerini ve bundan böyle SIFIR ATIK çalışmasını her ilçeye yayacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu çalışmanın alış veriş merkezleri, okullar, sağlık merkezleri gibi kamu kuruluşlarında da yapılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Melikgazi, Kayseri, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel
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