Son Dakika Haberleri: Başkan Ekicioğlu'ndan KTB'ye ziyaret
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Başkan Ekicioğlu'ndan KTB'ye ziyaret

45 dakika önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tarım ve hayvancılık projelerini en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Başkan Ekicioğlu'ndan KTB'ye ziyaret, System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tarım ve hayvancılık projelerini en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Neşet Yavuz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, toplantı yaptı.
Ziyarette konuşan Ekicioğlu, Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde kentte yapmak istedikleri projeler arasında tarım ekonomisini canlandıracak, tarım ve hayvansal üretime yönelik projeler bulunduğunu anımsattı.
Kentte fikir alışverişlerine devam ettiklerini hatırlatan Ekicioğlu, "Kırşehir Ticaret Borsası ile yaptığımız görüşme projelerimizin seyrini olumlu yönde etkileyecektir. Karşılıklı görüş alarak birbirimize destekleyeceğiz ve kentin kazanım sağlayacağı adımları atacağız. Kentte yapmak istediğimiz tarım ve hayvancılık projelerini en kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Borsa Başkanı Yavuz ise belediyeye projelerinde destek olacaklarını, Kırşehir'de tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olması nedeniyle güzel çalışmalar yapılacağına inandıklarını kaydetti.
Ziyarete, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Altuntaş ve Osman Uçar ile Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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