Başkan Erener başarılı olmanın sırrını anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Erener başarılı olmanın sırrını anlattı - Son Dakika

Başkan Erener başarılı olmanın sırrını anlattı

7 saat önce

Lise öğrencileriyle buluşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, başarılı olmanın sırrının mesleğini severek yapmaktan geçtiğini söyledi.

Başkan Erener başarılı olmanın sırrını anlattı, System.String[]

Lise öğrencileriyle buluşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, başarılı olmanın sırrının mesleğini severek yapmaktan geçtiğini söyledi.


Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, "Akademi Kariyer Sohbetleri" kapsamında Görele İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere eğitim ve meslek hayatı ile ilgili bilgiler veren Erener, meslek hayatındaki tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu. Erener, öğrencilere mesleğini seven insanların iş hayatlarında başarılı olduklarını vurgulayarak, "Hayalleri gerçekleşen insanlar içinde bulundukları yılları çok hızlı bir şekilde geliştirir ve hayal ettiklerine daha çabuk ulaşabilir, bunun için de azimle çalışmak gerekir" dedi.


Öğrencilere hayatlarında alınan kararların dönüm noktası olacağını hatırlatan Erener, "Hayatınızda alacağınız kararlar sizler için bir dönüm noktası olacaktır. Onun için iyi düşünmeli, iyi karar vermelisiniz. Vereceğiniz kararlar sizlerin hayatınızı şekillendirecektir" şeklinde konuştu.


Belediye Başkanı Tolga Erener daha sonra öğrencilerle sohbet ederek, onlardan gelen soruları cevapladı. - GİRESUN

Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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