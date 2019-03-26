Başkan Genç Belediye Çalışanlarıyla Buluştu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek geçen 5 yılın değerlendirmesini yaptı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek geçen 5 yılın değerlendirmesini yaptı.



Yeşilbayır Mahallesi Flora Düğün Salonunda gerçekleşen birlik ve beraberlik toplantısında Başkan Turgay Genç, elde edilen başarının tesadüf olmadığını ve her birinde çalışma arkadaşlarının imzası bulunduğunu söyledi. Başkan Genç'in, "Biz büyük bir Aileyiz" dedi.



Antalya'nın en fazla proje üreten ilçe belediyesi olduğuna işaret eden Başkan Turgay Genç, "Sevgili yol arkadaşlarım sizlerle birlikte Döşemealtı'nda son 5 yılda tarihe geçecek başarılara imza attık. Vatandaşımıza vaat ettiğimiz projelerin neredeyse 3 katını birlikte yaptık. Bu projelerden 7 tanesi çeşitli platformlarda ödül aldı. Ama bizim esas ödülümüz halkımızın memnuniyeti oldu. Gayretli ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



İlçe sınırlarıyla birlikte vatandaşlardan gelen taleplerin de büyük bir artış gösterdiğini hatırlatan başkan Genç, "Bütünşehir yasası ile birlikte sınırlarımız neredeyse 3 kat arttı, dağınık bir coğrafyamız var. Vatandaşımız da haklı olarak alt yapısından, üst yapısına tüm hizmetleri biran önce almak istiyor. Sizler olağanüstü çabayla maksimum verim ulaştırıyorsunuz bu kolay değil. Hatalarımızda oluyor yetişemediğimiz yerlerde buna rağmen çok güzel bir hizmet dönemini geride bıraktık" - ANTALYA

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