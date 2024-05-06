İstanbul\'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı

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İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı belirlenen ve kent genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

11 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından şüphelilerden 11'i tutuklandı.