İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı

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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 11 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.05.2024 18:45  Güncelleme: 19:29
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İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "görevli memura mukavemet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarına karıştığı belirlenen ve kent genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı

11 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Burada Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgularının ardından şüphelilerden 11'i tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

1 Mayıs'ta çıkan olaylarda gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Emniyet güçlerince yapılan çalışmalarda, olaylara karıştığı belirlenen 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.

İstanbul\'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı

İstanbul, 1 Mayıs, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Harun Sönmez: yaralanan polislerede tazminat ödemeliler devlet malınada zarar verildiyse tazmin edilmeli parası yoksa ailesinden alınmalı caydırıcı ceza suçu önler. 15 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Tutuklananlar içinde bir tane işçi yoktur ,bundan şüpheniz olmasın.. 10 0 Yanıtla
    Bu Kim: aynen 0 0
  • sait turk: Vallahi o gün için polisimizi tebrik ederim??????gayet sabırlı davrandı, şimdide umarım o terörist gibi davrananlar , saldıranlar gerekli cezayı alırlar. Sözde emekciler, ama polisin emekci olduğunu hiçe saydılar 6 0 Yanıtla

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