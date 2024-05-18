Tel Aviv\'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu\'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale

Dünya

Süper Lig\'e iki takım daha veda etti

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "esirleri ölüme terk ettiğini ve esir takası anlaşması müzakerelerini sabote ettiğini" belirterek, Netanyahu'nun görevden alınması talebinde bulundu.

İSRAİL POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ederken, İsrailli esirlerin aileleri bir kez daha Tel Aviv'de sokaklara indi. Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde polisin müdahalesi sert oldu. Polis göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Aileler, İsrail Savunma Bakanlığı önünde bir araya gelerek, Netanyahu'nun esirler konusundaki tutumunu eleştiren bir açıklama yaptı. İsrail Savaş Kabinesi'ne çağrıda bulunan aileler, yaptıkları açıklamada, "Doğru şeyi yapma cesaretiniz olmadığı için daha ne kadar kan dökülecek? Gerçeği ortaya çıkarmak sizin göreviniz." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİLER

"Netanyahu'yu bir an önce iktidardan uzaklaştırmak sizin ahlaki sorumluluğunuz." ifadesine yer verilen açıklamada, Başbakan'ın "esirleri ölüme terk ettiği" vurgulandı. Açıklamada, tüm esirleri kurtarmanın tek yolunun İsrail'in saldırılarının sonlanması ve esir takası anlaşmasının imzalanması olduğu belirtilerek, "Netanyahu'nun esir takası anlaşması müzakerelerini sabote etmeye devam etmesine neden izin veriyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.

"NEDEN SESSİZ KALIYORSUNUZ?"

Netanyahu ile Gazze'nin idaresi konusunda karşı karşıya gelen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın açıklamaları hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Neden onun (Netanyahu'nun) yaptıkları karşısında sessiz kalıyorsunuz? Gallant'ın yaptığı gibi bunu kamuoyuna anlatmıyorsunuz?" Açıklamada ayrıca İsrail'in Refah'a saldırısının "esirlerin hayatlarını tehlikeye attığı" belirtilerek, "Esirlerin kanı Netanyahu ve onunla işbirliği yapan herkesin elindedir." ifadeleri kullanıldı.

3 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ BULUNMUŞTU

İsrail ordusu, dün, 7 Ekim'de öldürüldükten sonra Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığını iddia etmişti. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de 3 İsraillinin cesedinin bulunduğunu öne sürmüştü. Başbakan Netanyahu da, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL ATEŞKESE YANAŞMIYOR

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti. İsrail Savaş Kabinesi'nin ise Hamas'ın bu açıklamasına karşılık, Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı. Hamas'ın elinde hâla 129 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.