Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Geniş Video İzle

Muş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında bir bebeğin de olduğu 5 kişi yaralandı.

18.05.2024 21:31  Güncelleme: 22:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Muş- Bitlis kara yolunun 40. kilometresinde bulunan Altınova Beldesi kavşağında bugün akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Alirıza Akpolat yönetimindeki 07 CVR 392 plakalı otomobil ile Şemdin Tulgar yönetimindeki 07 N 3667 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan Feride Ebrar Akpolat, Yağmur Akpolat, Mehmet Hüseyin Akpolat, Alirıza Akpolat, Şemdin Tulgar, Samet Tulgar, Selcan Tulgar ve ismi öğrenilemeyen bir bebek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Muş, Bitlis ve Güroymak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastane yapılan müdahalelere rağmen Şemdin Tulgar, Samet Tulgar ve Selcan Tulgar hayatını kaydetti.Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kontrollü olarak araçların geçişini sağladı. Kullanılamaz hale gelen 2 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Muş\'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Kaynak: İHA

Jandarma, trafik, Muş, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Acı bir olay ,Allah rahmet eylesin. ... Dikkatsizlik ,uykusuzluk ,hatalı sollama ve hızın sonu.. yorğunsanız mola verin ,siz ne kadar iyi araç kullansanız da karşıdan gelen araç kazaya sebebiyet verebilir . 17 1 Yanıtla

22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:13:19. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement