Başkan Güler, koruma aracını vatandaşa tahsis etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, koruma aracıyla bir vatandaşı evine bıraktırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, Altınordu ilçesinde esnaf ziyaretleri sırasında semt pazarından dönen ve çantaları taşımakta zorlanan yaşlı kadını gördü.

Güler, bir süre sohbet ettiği kadını koruma aracına alarak eve bıraktırdı. Başkan Güler, yaşlı kadına evine kadar eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, "Bizler vatandaşımızın hizmetkarıyız. Belediyenin tüm imkanlarını onların refahı ve mutluluğu için seferber etmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Başkanın da eşlik ettiği durum karşısında mutluluğunu gizleyemeyen yaşlı kadın ise "Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz. Bugün benim için de büyük sürpriz oldu. Ben kendisini daha önce televizyondan görüyordum. Bugün karşılaştık. Beni kendi aracı ile evime kadar bıraktı. Rabbim işlerinde kolaylıklar versin. Ordu'ya daha iyi hizmetler vereceğinden eminim. Allah kendisinden ve ekibinden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.