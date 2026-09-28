BAŞKAN GÜLPINAR’DAN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’YA DAVET - Son Dakika
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BAŞKAN GÜLPINAR’DAN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’YA DAVET

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BAŞKAN GÜLPINAR’DAN TEKNOFEST GÜNEYDOĞU’YA DAVET
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu’ya tüm vatandaşları davet etti. Gülpınar, teknoloji ve inovasyonun yanı sıra Şanlıurfa’nın binlerce yıllık tarihinin, eşsiz gastronomisinin ve güçlü müzik kültürünün de festival boyunca ziyaretçilerle buluşacağını belirtti.

Şanlıurfa, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu’ya ev sahipliği yapmaya hazır.

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek organizasyon öncesi kentte hazırlıklar tamam, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar vatandaşlara ve Türkiye’nin dört bir yanından Şanlıurfa’ya gelecek misafirlere davette bulundu.

TEKNOFEST’in yalnızca teknoloji ve havacılık alanındaki etkinliklerle sınırlı olmadığını vurgulayan Gülpınar, festivalin Şanlıurfa’nın tarihi, kültürü, gastronomisi ve müziğinin tanıtılması açısından da önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Gülpınar, Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl, Harran ve Halfeti başta olmak üzere Şanlıurfa’nın binlerce yıllık medeniyet mirasının ziyaretçiler tarafından keşfedilebileceğini belirtti.

Şanlıurfa mutfağının eşsiz lezzetlerinin ve kentin müzik kültürünün de festival süresince misafirlerle buluşacağını belirten Gülpınar, şu ifadeleri kullandı:

“TEKNOFEST heyecanını yaşarken Şanlıurfa’nın tarihine, kültürüne, müziğine ve eşsiz mutfağına da yakından tanıklık edelim. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’den Harran’a, Balıklıgöl’den Halfeti’ye uzanan kadim mirasımızı birlikte keşfedelim. Şanlıurfa’nın eşsiz lezzetlerini tadalım, müziğimizin ve kültürümüzün güzelliklerini birlikte yaşayalım. Tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST Güneydoğu’ya bekliyoruz.”

Başkan Gülpınar, TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da düzenlenmesine katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Teknolojinin geleceğine tanıklık ederken, Göbeklitepe’den Harran’a uzanan binlerce yıllık tarihimizin, eşsiz Şanlıurfa mutfağımızın ve UNESCO Müzik Şehri kimliğimizin güzelliklerini de birlikte yaşayalım.

BÜYÜKŞEHİR, TEKNOFEST’E RAHAT ULAŞIM İÇİN HAZIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte milyonlarca ziyaretçiyi ağırlaması beklenen TEKNOFEST Güneydoğu’nun ulaşım ayağında gerekli tüm hazırlıkları tamamlayarak vatandaşların festival alanına güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaşmasını hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen 7 farklı hareket noktasından TEKNOFEST alanına toplu taşıma hizmeti sunulacak.

Belirlenen 7 farklı hareket noktasından TEKNOFEST alanına ulaşım sağlanacak. Bu kapsamda Akabe, Toplama Merkezi, Eyyübiye Hastanesi, Mehmet Hafız Bulvarı, Osmanbey, Seyrantepe ve Yenice bölgelerinden festival alanına otobüs seferleri düzenlenecek.

TEKNOFEST boyunca ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 100 otobüs aktif olarak görev yapacak, 15 otobüs ise yedek olarak hazır bekletilecek. Böylece organizasyon süresince toplam 115 otobüs ulaşım hizmetinde kullanılacak.

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