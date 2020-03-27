Başkan Güven'den proje okulu müjdesi - Son Dakika
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Başkan Güven'den proje okulu müjdesi

6 saat önce

Ak Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Bozkır'a proje okulu müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Güven'den proje okulu müjdesi, System.String[]

Ak Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Bozkır'a proje okulu müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.


Başkan Güven, paylaştığı mesajında, "İlçemizin uzun süredir eğitim alanında eksikliğini hissettiğimiz ve tüm velilerimizin en başta gelen isteklerinden olan proje okulumuz, bugün itibarıyla onaylanmıştır. Bu onay sonrasında Bozkır Anadolu Lisemiz, proje okulumuz olmuştur. 1992-1993 yılında eğitim - öğretim hayatına başlayan Bozkır Anadolu Lisemiz, sınavla öğrenci alan proje okulu ünvanı ile 2020-2021 eğitim-öğretim yılına başlayacaktır. Proje okulumuz ilçemiz Eğitim-Öğretime kazandıralan bu yeni ivme ile öğrencilerimizinden daha inançlı ve bilinçli bir yarış ile başta kendi eğitim hayatlarına olmak üzere, ilçemiz, bölgemiz ve ülkemizin geleceği noktasında, tarihimizi ve geleceğimizi yakışır bir şekilde temsil edebilecek güzelliklerle eğitim almalarını dileklerimle."

Güven, proje okulunun tüm öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve Bozkır'a hayırlı olmasını diledi.

Güven, proje okulu için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekili Ziya Altunyaldız ve Milli Eğitim Bakanı danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Ramazan Tunç'a teşekkür etti.

Kadir Güven, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:26 Kaynak: AA

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