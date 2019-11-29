Başkan Hürriyet, Eskişehir'e çıkarma yaptı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekibiyle birlikte sosyal Eskişehir'e giderek istihdam, üretim ve kültürel faaliyetleri yerinde inceledi.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Eskişehir'e ekibiyle birlikte çıkarma yaparak, kentteki teknik ve kültürel çalışmaların İzmit'te de kullanılabilmesi amacı ile önemli temaslarda bulundu.



İzmit Belediye İzmit Belediye Meclis üyeleri Süleyman Şen, Tuncay Aşkın, Yaşar Kardaş, Ertuğrul Malçok, Başkan Yardımcıları Necat Çakır, Ünal Özmural, Koordinatör Sercan Al, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç, Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu, Spor Müdürü Mithat Ağa ve İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak ile teknik incelemelerde bulunan Başkan Hürriyet ilk olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükşerşen'i ziyaret etti.



Kentteki sosyal belediyecilik anlayışının gelişiminde ve örnek alınmasında uzun yıllardır en önemli rolü oynayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükşerşen, ziyaretten ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı kadınların istihdamına yönelik yaptığı çalışmaları ülke genelde örnek alınarak uygulanan Odunpazarı Belediyesi oldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile makamında bir araya gelen Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyet, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra denizi olmamasına rağmen Porsuk Çayının kıyısında yapay bir plaja da ev sahipliği yapan Kent Park'ta yer alan etkinlik alanları ve kullanılan malzemeler incelendi.



Programın devamında yine yerel halkın üretime katılarak kent ekonomisine katkı sağladığı Eskişehir Tohum Merkezi ziyaret edildi. Yapılan üretimle ilgili hem yetkililerden hem çalışanlardan bilgi alan heyet, daha sonra kadınlara yönelik istihdam alanlarının önemli merkezde seramik, tekstil, hediyelik eşya ve cam atölyeleri incelendi. - KOCAELİ