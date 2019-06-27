Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hemde zeybek oynadı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hemde zeybek oynadı

42 dakika önce

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçesinin gülen yüzü Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu'na sürpriz doğum günü programı düzenleyerek birlikte horon ve zeybek oynadı.

Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hemde zeybek oynadı, System.String[]
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ilçesinin gülen yüzü Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu'na sürpriz doğum günü programı düzenleyerek birlikte horon ve zeybek oynadı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler ilçesinin gülen yüzü Down Sendromlu Aytaç Çapoğlu için sürpriz doğum günü programı düzenleyerek yeni yaşını tebrik etti. Erenler Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen doğum günü kutlamasında Çapoğlu'nu yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Aytaç Çapoğlu'nu 30. yaş gününde yalnız bırakmayan Başkan Fevzi Kılıç, yeni yaşından dolayı Çapoğlu'nu tebrik ederek, "Zaman zaman bizleri belediyede ziyaret ederek halimizi hatırımızı soran Aytaç kardeşim bugün 30. yaşına girdi. Rabbim kendisine ailesi ile birlikte sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip eylesin. Aytaç bizim canımız, ciğerimiz, Rabbim nice doğum günlerini birlikte kutlamayı nasip eylesin" dedi.

Aytaç Çapoğlu'nun pasta kesimi ile başlayan doğum günü programı devamında hediyelerin takdimi ve Başkan Kılıç ve diğer katılımcıların Çapoğlu'nun müziklerine eşlik etmeleri ile devam etti. Kutlama ardından yapılan dualarla son buldu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
Erenler, Fevzi Kılıç, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siraz balığı 50 yıl sonra yeniden Porsuk'ta görüldü! Tütün ürünlerinde düz paket uygulamasına Aralık'ta geçilecek Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler Gambiya'nın eski lideri cinsel saldırıyla suçlanıyor! Güzellik kraliçesi 'Bana da tecavüz etti' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:26:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç down sendromlu gençle hem horon hemde zeybek oynadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]