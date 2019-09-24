Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç forma çekilişini kendisi gerçekleştirdi
Son Dakika Spor Haber

Başkan Kılıç forma çekilişini kendisi gerçekleştirdi

48 dakika önce

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, twitter hesabı üzerinden canlı yayın yaparak forma çekilişini kendisi yaptı.

Başkan Kılıç forma çekilişini kendisi gerçekleştirdi, System.String[]

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, twitter hesabı üzerinden canlı yayın yaparak forma çekilişini kendisi yaptı.


Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımını retweet yapan 30 kişiye Sakaryaspor'un yeni sezon formasını hediye edeceğini ifade etmişti. Başkan Kılıç twitter hesabı üzerinden canlı yayın yaparak forma çekilişini kendisi belirledi ve belirlenecek tarihte belediye hizmet binasında şanslı taraftarlara kendisinin taktim edeceğini ifade etti.


30 forma


Başkan Kılıç çekiliş öncesi yaptığı konuşmada, şehrin sevdası olan Sakaryaspor için bir miktar katkıda bulunmak adına Sakaryaspor taraftarlarına 30 adet forma sözü verdiklerini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz yayında 577 arkadaşımız retweet yaptı. Bunların arasından 30 tane talihli kardeşimizi seçiyoruz. Talihli kardeşlerimize Erenler Belediyesi olarak formalarını taktim edeceğiz. İnşallah biz burada Erenler Belediyesi olarak öncelikle Sakaryasporumuz'a başarı dilerken bundan sonraki süreçte de her dakika yanında olduğumuzu gönül rahatlığıyla söylemek isterim. Zira Sakaryaspor bu şehrin sevdasıdır" diyerek çekiliş ile forma kazanan talihlileri belirledi.


Başkan Kılıç, en kısa sürede formaları belediye hizmet binasında talihlilere taktim edeceklerini sözlerine ekledi. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Sakaryaspor, Twitter, Erenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan partideki istifalara ilişkin açıklama
Reyting rekortmeni Çukur dizisi, hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı Abdullah Avcı, Fikret Orman'ın istifa kararını canlı yayında öğrendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç forma çekilişini kendisi gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]