Başkan Kılıç ve Milletvekili Yılmaz ile Bir Araya Geldi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile bir araya geldi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile bir araya geldi.



Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın Samsun'daki ofisinde gerçekleşen ziyarette Bafra ve bölge ile ilgili olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz ile bir araya gelerek Samsunumuz için yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında karşılıklı olarak fikirlerimizi belirttik. Gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İttifak Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Disipline Sevk Edilen MHP'li Vekil Geri Adım Atmadı: MHP Avantajlı, AK Parti Dezavantajlı

MHP, Samsun Milletvekili Erhan Usta'yı Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Etti

Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum

BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür