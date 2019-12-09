Başkan Köse açılışlara devam ediyor

Kutludüğün Pazar Yeri ve Parkı açılışının ardından Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ikinci açılışı Kıbrısköyü'nde gerçekleştirdi. 3 bin 900 metrekarelik alanda, vatandaşa daha iyi koşullarda hizmet verecek Kıbrısköyü Kapalı Pazar Alanı hizmete açıldı.



Kıbrısköyü'nde 3 bin 900 metrekarelik alanda hizmet verecek Kıbrısköyü Kapalı Pazar Alanı hizmete açıldı. Açılışa Başkan Köse'nin yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaşa katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tezgahın arkasına geçen Köse satış yaptı. Siyasetin en önemli hedeflerinden birinin insanları mutlu etmek olduğunu ifade eden AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül, "AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden itibaren, hizmet halkasını her geçen gün büyütmekteyiz. Bugünde Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse, bu güzel açılışa imzasını atmasının yanı sıra sonraki çalışmaların da işaretini vermiştir. Projede emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.



"Vaatlerimizi yerine getiriyoruz"



Adaylık sürecinde vaat ettiklerini bugün bir bir hayata geçirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kıbrısköyümüzde bugüne kadar yol, asfalt gibi fiziki çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da her hafta sonu 250 kişilik personelimizle sürdürdüğümüz köşe bucak temizlik çalışması ile Kıbrısköyümüzü bir uçtan diğer uca temizledik. Parklarımızın bakımını yaptık. Yol ve asfalt çalışmalarını gerçekleştirdik. Bugün de 3 bin 900 metrekarelik alanda hizmet verecek kapalı pazar yerimizin açılışını gerçekleştirdik" diye konuştu.



Aile merkezi müjdesi



Kıbrısköylü hanımların isteklerini de unutmadığını kaydeden Köse, "Pazar yerimizin hemen üstünde bulunan aile merkezimizi de sizlerin hizmetine açacağız. Burada el becerilerinizi geliştirip, ortaya güzel ürünler çıkaracaksınız. Biz sizlere verdiğimiz sözleri gerçekleştirmeye başladık. Koşar adımlarla bunu devam ettireceğiz inşallah. İlçemizde gencine, yaşlısına, kadınına, erkeğine, çocuğuna yaptığımız yatırımlarla Mamak daha güzel olacak" dedi. - ANKARA