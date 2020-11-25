Başkan Mustafa Çöl, öğretmenleri unutmadı - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğretmenler jeotermal seralarda üretilen çiçeklerden hediye etti.

Çiçekler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından öğretmenlere ulaştırıldı.

Mustafa Kemal Ortaokulu ve Türk Telekom Fen Lisesi'nde çiçekleri kendi elleriyle öğretmen, okul idarecisi ve müdürlerine takdim eden Çöl, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çöl, son olarak, emekli öğretmenleri de bu süreçte unutmayarak kendilerinin gününü kutladı.

Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek önemli olan şeyin hatırlanmak olduğunun altını çizen Çöl, ömür boyu unutulmamak dileğiyle çiçekleri takdim etti.