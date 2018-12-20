Başkan Mustafa Işık : " Gençlerimiz Gözlerindeki Işığı Yansıtıyor "

"Kültür, sanat, spor şehri Gürsu" sloganıyla yeni Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Gürsu Belediyesi, ücretsiz olarak Temel Fotografçılık Eğitimleri vermekte.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce yapılan kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen Temel Fotografçılık Kursu'nda eğitim alan gençler, düzenlenen uygulamalı eğitimlerde de tarihi ve doğal güzellikleri objektiflerine yansıtıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bursamız ve Gürsumuz'un tarihi ve doğal zenginlikleriyle bezenmiş sokaklarında, tarihin ve doğanın tadını çıkaran gençlerimiz, aldıkları eğitimi eğitmenleri eşliğinde uygulama olanağı buluyor. Güzellikleri görme ve algılama duyarlılığı kazandıran fotografçılık sanatına meraklı gençlerimizin fotograf çekerken gözlerinde oluşan ışığı görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gürsumuz'un kültür sanat konularında gelişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezimiz'in inşaat çalışmaları başladı. Merkezimiz tamamlandığında kültür sanat kurslarımız ve faaliyetlerimizi daha da zenginleştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Haftasonlarında Belediye Hizmet Binası'nda, gençler ve yetişkinler için düzenlenen fotoğrafçılık eğitimleri kapsamında, haftanın iki günü de, Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için eğitimler gerçekleştirilmekte.

Fotografçılık Eğitmeni Ferdi Yarar tarafından verilen eğitimlere katılan kursiyerler, teknik ve uygulamalı olarak fotoğraf eğitimi almakta. Eğitimler kapsamında düzenlenen gezilerde de kursiyerlerin uygulama yapması ve sosyal yaşamın içinde olması sağlanıyor.

Temel Fotografçılık Eğitimleri sırasında, kursiyerlerce çekilen fotograflar, yapılacak sergide izlenime sunulacak.