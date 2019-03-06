Başkan Özaltun Meclis Üyelerine Teşekkür Plaketi Verdi

Beyşehir
Belediyesinin mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Murat Özaltun
, 5 yıllık hizmet döneminin sonuna yaklaştıklarını belirterek, meclis üyelerine ilçeye verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Özaltun sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beyşehir'in sadece 12 merkez mahalleye sahip şehir merkezine değil, eski ismiyle 18 kasabasına ve 37 köyüne de hep birlikte bu dönemde birçoğu ilk olan birçok hizmeti kazandırdık. Geçmiş dönemlerde ilçe merkezimiz ile birlikte bu 18 kasabaya toplamda 19 belediye başkanı hizmet ediyordu. Şimdi ise yeni dönemle birlikte bu hizmetlerin hepsini sizlerle birlikte hep beraber yüklendik, omuzladık.
Şükürler olsun ki, 2019 yılının mart ayına geldiğimizde geriye dönüp baktığımızda arkadaşlarımız gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, o yıllarda beklentiler de çok yüksekti. Alt alta sıralandığında 15-20 kalem istekler oluyordu. Bugünlere geldiğimizde ise artık çok fazla bir istek ve talep olmadığını görüyoruz. Bu tabi kolay olmadı, çok zor meşakkatli bir süreci geride bıraktık. Siz değerli meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte bu zor görevin altından kalkmayı başardık.
Bu kadar hizmetin yerine gelmesinden sonra artık gönül belediyeciliği diyoruz. Çünkü, artık hizmet etme noktasında özellikle köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerlerimizde fazla bir şey kalmadığını söylüyorlar. Ama, tabi biz böyle düşünmüyoruz, hizmet bitmez, sonsuzdur. İlçemizin her köşesi daha çok hizmetlere,daha çok projelere layıktır. İnşallah bundan sonra bu görevi, bayrağı devralacak arkadaşlarımız devam ettirecektir."
Özaltun, toplantının sonunda meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi.