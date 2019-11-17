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Başkan Özdoğan ilçedeki çalışmaları inceledi

6 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçedeki mahalleleri gezerek çalışmaları inceledi.

Başkan Özdoğan ilçedeki çalışmaları inceledi, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçedeki mahalleleri gezerek çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, Yukarı, Orta ve Aşağı mahallelerde devam eden proje ve çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Özdoğan'a, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Özdoğan, ilçe halkının görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"İlçemizde mahalle gezilerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla buluşarak taleplerini, önerilerini, görüşlerini ve eleştirilerini alıyoruz. Yapacağımız işlerde, projelerde onların görüşleri bizim için çok önemli. Bu anlamda da güzel ilçemizin güzel vatandaşlarıyla el ve gönül birliğiyle çalışmalara devam edeceğiz. Biz çalışacağız, Hacılar kazanacak. Hacılar kazanacak, güzel ülkemiz kazanacak."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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